Documentaire

Cette série documentaire explore les parcours de visionnaires — entrepreneurs, chercheurs et militants — engagés aux quatre coins du globe. À travers des projets innovants, chaque épisode met en lumière des solutions concrètes face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, tout en célébrant les efforts pour un avenir plus durable et solidaire.

Réalisateur : Frédéric Planchenault, Jean Bourbonnais