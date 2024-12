Conférence

Le 21ᵉ siècle s’impose comme une période charnière pour l’avenir de la planète. Les signes d’un changement climatique rapide et irréversible sont désormais incontestables, et les défis environnementaux se multiplient à un rythme effréné. En moins de trente ans, l’humanité doit repenser ses modèles économiques, ses comportements collectifs et individuels, ainsi que ses technologies pour éviter un effondrement systémique. Cette urgence se traduit par des défis sans précédent, mêlant complexité scientifique, intérêts politiques divergents et transformations sociétales majeures.