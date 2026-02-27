Ressources Dans la même catégorie

Documentaire En immersion dans la vie de l’équipe de France de breakdance Qui aurait pu imaginer que les danseurs du métro se retrouveraient un jour aux Jeux olympiques ? Dany Dann,...

Documentaire La salsa, comment laisser parler la sensualité des corps Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...

Podcast Tecktonik : danser, mourir, recommencer (1/3) ﻿Nous sommes en 2002, les soirées « Tecktonik Killer » font rage au Métropolis, à Rungis, en banlieue parisienne....

Podcast Ce que la danse révèle de nous Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...

Documentaire Un chausson de danse d’exception Margot maîtrise le dancefloor grâce à ses patins

Conférence Danses urbaines : continuités et discontinuités culturelles Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....

Documentaire Petits rats, garnes ambitions : l’épreuve finale Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...

Conférence Danses et espaces de vie Lors de cette conférence, Muriel Piqué, artiste chorégraphe chercheuse et performeuse, témoigne en particulier du processus de création des...

Documentaire Kosovo : danser pour survivre Teuta Krasniqi, jeune soliste du Ballet national du Kosovo, répète sans relâche avec la vingtaine de danseurs de la troupe dans...

Documentaire Etre Flamenco ! Ce documentaire propose aux téléspectateurs de découvrir le flamenco, l’atmosphère chaleureuse du cabaret, les joies et les douleurs du...

Documentaire Patrick Dupond : la vocation de danseur étoile Patrick Dupond, figure emblématique de la danse française, a marqué de son empreinte l’univers du ballet avec une grâce...

Documentaire Maéva Cochin, son rapport au corps dans la danse contemporaine Maéva Cochin, née en 2000 en France, a commencé à pratiquer la danse jazz et le ballet dès l’âge...

Documentaire Grâce à internet : il vit son rêve américain ! Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...

Documentaire Le French cancan du Moulin Rouge Danse reine au Moulin Rouge, le French cancan est davantage que la danse frivole qu’elle paraît. Elle fut un...

Documentaire Ori Tahiti au pays du soleil levant Le Ori Tahiti est une danse traditionnelle emblématique de la culture polynésienne. Pourtant, elle a été interdite par les...

Documentaire Philippe Decouflé – Chorégraphe Il met son imagination au service d’une création déjantée intitulée « Panorama ». Philippe Decouflé fait resurgir de sa mémoire plus...

Documentaire Hip Hop-Eration Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se...

Documentaire E giustu dire no! La création du spectacle « Danse, mémoire danse » du groupe A Filetta avec Paolo Fresu et Daniele di Buonaventura autour...

Documentaire Janine Charrat, l’instinct de la danse Née en 1924, Janine Charrat est un enfant prodige de la danse dès 7 ans. Dès son plus jeune...