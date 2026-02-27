Qui aurait pu imaginer que les danseurs du métro se retrouveraient un jour aux Jeux olympiques ? Dany Dann,...
Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...
Nous sommes en 2002, les soirées « Tecktonik Killer » font rage au Métropolis, à Rungis, en banlieue parisienne....
Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...
Margot maîtrise le dancefloor grâce à ses patins
Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse....
Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...
Lors de cette conférence, Muriel Piqué, artiste chorégraphe chercheuse et performeuse, témoigne en particulier du processus de création des...
Teuta Krasniqi, jeune soliste du Ballet national du Kosovo, répète sans relâche avec la vingtaine de danseurs de la troupe dans...
Ce documentaire propose aux téléspectateurs de découvrir le flamenco, l’atmosphère chaleureuse du cabaret, les joies et les douleurs du...
Patrick Dupond, figure emblématique de la danse française, a marqué de son empreinte l’univers du ballet avec une grâce...
Maéva Cochin, née en 2000 en France, a commencé à pratiquer la danse jazz et le ballet dès l’âge...
Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...
Danse reine au Moulin Rouge, le French cancan est davantage que la danse frivole qu’elle paraît. Elle fut un...
Le Ori Tahiti est une danse traditionnelle emblématique de la culture polynésienne. Pourtant, elle a été interdite par les...
Il met son imagination au service d’une création déjantée intitulée « Panorama ». Philippe Decouflé fait resurgir de sa mémoire plus...
Un groupe d’une trentaine de sénior, habitant une petite ile néo-zélandaise, dont la plus agée à 94 ans, se...
La création du spectacle « Danse, mémoire danse » du groupe A Filetta avec Paolo Fresu et Daniele di Buonaventura autour...
Née en 1924, Janine Charrat est un enfant prodige de la danse dès 7 ans. Dès son plus jeune...
La danse du ventre est un pilier de la culture égyptienne, aussi populaire que les pyramides. Certains font remonter...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site