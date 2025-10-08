Ressources Dans la même catégorie

Podcast C’est quoi ça le voguing Le voguing est un style de danse urbaine avec des mouvements inspirés des poses de mannequins lors des défilés...

Documentaire Les petits rats de l’Opéra : leurs premiers pas À l’école de danse de l’Opéra de Paris, de jeunes enfants apprennent discipline et passion. Entre rêves d’étoiles et...

Documentaire Les corps électriques À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop....

Podcast La danse, école de l’acceptation Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa...

Documentaire Grâce à internet : il vit son rêve américain ! Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...

Documentaire Michelino star de la rumba Portrait de Michelino, la star de la rumba. Un documentaire de Dom Pedro.

Article Comment choisir ses chaussures de danse pour le high heels et le pole dance Vous enfilez vos chaussures – et une autre version de vous s’éveille. La posture se redresse, la démarche devient...

Documentaire Irréductibles danseurs Le théâtre des Arènes qui doit accueillir le nouveau spectacle Gallo-Romain est comme neuf. Frédéric n’a pas trop le...

Documentaire Danser sur les planches du Moulin Rouge Paillettes, strass et créatures de rêves : le Moulin Rouge est une légende. Les danseurs et danseuses du monde...

Documentaire La Singla – Prodige du flamenco Danseuse de flamenco, Antonia Singla a connu une carrière fulgurante. Rendue sourde par une méningite, elle aura dansé toute...

Conférence Enseigner la danse contemporaine Patrick Germain-Thomas, enseignant-chercheur à Novancia et docteur en sociologie (EHESS), donne une conférence intitulée « Enseigner la danse contemporaine » dans...

Documentaire Le ballet de l’Opéra de Paris au Bolchoï Ce documentaire raconte l’incroyable logistique d’un voyage de l’Opéra de Paris en Russie, les histoires humaines et les liens...

Documentaire Tout près des étoiles de Nils Tavernier Nils Tavernier a voulu montrer le travail des danseurs de l’Opéra de Paris dans sa diversité, sa complexité et...

Documentaire Hip-hop fusion La rencontre des chorégraphes contemporains et des meilleurs danseurs de hip hop du moment est elle une fusion ?...

Documentaire Danse à l’hôpital Documentaire sur le projet « si vous avez 5mn, je viens danser rien que pour vous » qui est un ensemble...

Documentaire La salsa, comment laisser parler la sensualité des corps Découvrez l’évolution de la musique populaire de l’île depuis ses origines métissées, faisant comprendre au passage que la Salsa...

Podcast Ce que la danse révèle de nous Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...

Documentaire Ballet Moïsseïev, ensorcelés par le génie L’équipe de tournage de RT Doc part à la rencontre du célébrissime ensemble de danse folklorique d’Igor Moïsseïev, célèbre...

Documentaire La danse d’Abou Lagraa Le chorégraphe Abou Lagraa a créé « Passage » avec trois danseurs hip hop lors de l’édition 2000 du festival Suresnes...