Mambo, rock, tango, classique, orientale, pieds nus, pointes ou talons hauts, seule, en troupe ou en couple… la France danse. Jacky et Joëlle rajeunissent sur un air de swing. Evelyne et ses filles voyagent au rythme des danses folkloriques. Effie et Marc se chamaillent et s’aiment sur un air de tango. Charlotte et Inès ondulent sensuellement sur des airs orientaux. Ils, elles dansent… donc ils sont… heureux.
Réalisateur : JULIEN JOHAN