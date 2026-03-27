Maéva Cochin, née en 2000 en France, a commencé à pratiquer la danse jazz et le ballet dès l’âge de onze ans. À dix-sept ans, elle a décroché son Diplôme d’Études Chorégraphiques en danse jazz au conservatoire de Boulogne-Billancourt, en France. Passionnée de scène, Maéva a régulièrement concouru dans des compétitions nationales et européennes, remportant plusieurs distinctions. Elle a également approfondi ses compétences en danse en participant à des masterclasses et ateliers avec des professeurs renommés tels que Nicolas Leriche, Claire-Marie Osta et Nathalie Pubellier. Après une année de formation à Montpellier, en France, elle s’est orientée vers la danse contemporaine et a intégré l’École de danse contemporaine de Montréal. Au cours de ses trois années de formation professionnelle, elle a développé son art auprès de figures artistiques comme Virginie Brunelle, Manuel Roque, Isabelle Poirier, James Viveiros et Louise Bédard. Aujourd’hui, Maéva se consacre à la chorégraphie, tout en s’intéressant à la philosophie, la vidéo, l’écriture, l’anatomie et les questions sociétales.