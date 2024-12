Documentaire

Nommée « Danseuse Étoile » le 2 mai 2002 à l’issue de la représentation de Don Quichotte de Noureev, aux côtés de Benjamin Pech alors premier danseur. Premier Prix du Concours de Lausanne en 1992, elle entre à l’École de Danse de l’Opéra National de Paris la même année et est engagée en 1993 dans le Corps de Ballet à l’âge de 18 ans.

Ma vie d’artiste suivra la prise de rôle de Cendrillon par Laetitia Pujol, dans la chorégraphie de Rudolph Noureev, créée à l’Opéra de Paris en 1986 par Sylvie Guillem. L’histoire d’une transmission de mémoire vive.

La Cendrillon de Rudolph Noureev se rêve star du grand écran dans l’univers hollywoodien des années 30. Dans les somptueux décors de Petrika Ionesco, inspirés de Metropolis et King Kong, elle évolue dans un univers où se mêlent cruauté, merveilleux et magie du conte de Perrault. Cette Cendrillon est à la fois un hommage au 7ème art et un hymne à l’innocence, un défi à relever pour la danseuse étoile, Laetitia Pujol.

Laetitia Pujol connaît bien ce ballet pour y avoir dansé une des 2 sœurs de Cendrillon. Mais cette saison, c’est au rôle-titre qu’elle s’attaque.