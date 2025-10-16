Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Petits rats, garnes ambitions : l’épreuve finale Ils ne sont que des enfants, mais leur quotidien ressemble déjà à celui de professionnels. Les petits rats de...

Conférence Danses et espaces de vie Lors de cette conférence, Muriel Piqué, artiste chorégraphe chercheuse et performeuse, témoigne en particulier du processus de création des...

Documentaire Pourquoi danser rend heureux Mambo, rock, tango, classique, orientale, pieds nus, pointes ou talons hauts, seule, en troupe ou en couple… la France...

Podcast C’est quoi ça le voguing Le voguing est un style de danse urbaine avec des mouvements inspirés des poses de mannequins lors des défilés...

Documentaire Les petits rats de l’Opéra : leurs premiers pas À l’école de danse de l’Opéra de Paris, de jeunes enfants apprennent discipline et passion. Entre rêves d’étoiles et...

Documentaire Les corps électriques À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop....

Podcast La danse, école de l’acceptation Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa...

Documentaire Grâce à internet : il vit son rêve américain ! Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...

Documentaire Régime strict, sorties interdites : la réalité de ces passionnés de danse Située sur la somptueuse Côte d’Azur, l’école de danse Rosella Hightower brille comme l’une des meilleures institutions de formation...

Documentaire Danseur jusqu’au bout du monde Jean-Pierre a 53 ans et une passion pour les claquettes. Professeur d’anglais à l’Université de Clermont-Ferrand en Auvergne, il...

Article Comment apprendre à danser ? La danse est un excellent moyen pour les personnes de tous âges de faire de l’exercice et de s’exprimer...

Documentaire La grâce des danseuses aveugles de Sao Paulo Geyza Pereira, la seule danseuse étoile aveugle au monde, vit à São Paulo, au Brésil. Elle y a appris...

Podcast Ce que la danse révèle de nous Qu’elle soit artistique, rituelle ou sociale, la danse est un langage qui nous permet d’exprimer notre personnalité et d’entrer...

Documentaire La danse d’Abou Lagraa Le chorégraphe Abou Lagraa a créé « Passage » avec trois danseurs hip hop lors de l’édition 2000 du festival Suresnes...

Documentaire Ballet Moïsseïev, ensorcelés par le génie L’équipe de tournage de RT part à la rencontre du célébrissime ensemble de danse folklorique d’Igor Moïsseïev, célèbre dans...

Documentaire Danse traditionnelle cambodgienne – En tournée avec les artistes du Ballet Royal du Cambodge Lorsque le sculpteur Auguste Rodin a vu les danseuses et danseurs du Ballet royal du Cambodge se produire en...

Documentaire Laetitia Pujol – Danseuse étoile Nommée « Danseuse Étoile » le 2 mai 2002 à l’issue de la représentation de Don Quichotte de Noureev, aux côtés...

Article 4 infos insolites sur le ballet Le ballet évoque souvent l’élégance, la discipline et la beauté du mouvement. Mais derrière les paillettes et les tutus...

Documentaire La compagnie Alvin Ailey : au-delà de la danse La prestigieuse compagnie de danse alvin ailey est l’invité du deuxième festival de danse à Paris en juillet 2005...