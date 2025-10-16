Danses hip-hop, danses urbaines, danses sociales… Là où se réunissent les jeunes, il y a souvent de la danse. La danse est-elle une fonction vitale, qui ressurgit lorsque certaines conditions sociales sont réunies ? Peut-elle émerger sans se nourrir d’un certain héritage ? Pourquoi certaines populations ont-elles oublié de danser ? Pourquoi d’autres réinventent-elles sans cesse la danse ? Anne Nguyen et Pascal Luce vous invitent à explorer le rôle des déplacements de population et des contextes sociaux dans l’évolution des pratiques ancestrales de la danse. Du continent africain aux ghettos afro-américains jusqu’à l’Europe post-coloniale américanisée, quels sont les points de continuité ou de discontinuité qui ont favorisé l’émergence ou les remplacements culturels ? Comment les traditions se créolisent-elles, parfois jusqu’à la gentrification ?