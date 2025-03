Documentaire

Danse, Ecole & Opéra développe la création artistique à l’école des Amandiers et la vie culturelle du quartier Ménilmontant – Amandiers. Les premiers mois du projet sont consacrés à la préparation de la sortie à l’Opéra Bastille pour le Ballet de « La Belle au bois Dormant »… Ateliers autour du conte et les personnages du ballet, initiation à la danse classique, rencontre avec Noureev & Tchaïkovski, transmission d’extraits de variations… Au fil des ateliers, les enfants et leurs parents découvrent le monde de la danse… Puis, durant six mois, les enfants participent au processus créatif d’une chorégraphie. Autour de trois pièces aux univers très différents, ils développent une écoute collective et leur créativité artistique. Enfin, place au spectacle ! Durant la dernière journée, les enfants se familiarisent avec l’univers du spectacle vivant : essai costumes,maquillage, mise en plateau, tests lumières… Sur la scène du 20ème théâtre, devant une salle pleine, les enfants rayonnent.