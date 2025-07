Documentaire

L’archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. Au centre, la « Grande Canarie » n’est pas la plus grande mais elle est la plus peuplée de l’archipel. Au nord-est de l’île, Las Palmas, la capitale, abritant une population internationale et un tourisme de masse.Nous visiterons les maisons troglodytes d’Artenera, le bateau de pêche « La voile Latina » avec Alejandro Barrera, et la ville de Telde à l’occasion de la fête de la Saint-Jean.