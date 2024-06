Documentaire

Avec 22 millions d’habitants, près d’un sud-coréen sur deux vit à Séoul et sa région. C’est la 4ᵉ ville la plus peuplée du monde ! La capitale de la Corée du Sud, la plus grande ville du pays.

Autrefois, classé parmi les pays les plus pauvres du monde, c’est aujourd’hui la 13ᵉ puissance économique mondiale. Séoul est à l’image de son pays, une ville de gens travailleurs, pressés, super actifs, fous de compétition. Une ville qui raisonne avec LG, Samsung, ou Hundaï.

On le sait moins, mais Séoul a été nommée capitale mondiale du design en 2010. Malgré cela, elle reste une ville méconnue et oubliée des circuits touristiques traditionnels. On se souvient pourtant de la coupe du monde de football en 2002 ou encore des J.O de 1988.

Finalement, que sait-on réellement de cette ville capitale, de celle qui a 600 ans, de cette ville en pleine mutation qui veut devenir une mégalopole de renommée internationale comme Tokyo, Paris ou NY ? Que savons-nous des Coréens, de leur mode de vie ?

C’est dans cette perspective qu’Alexandra Leroux a vécu au rythme de la capitale du matin calme, pour une exploration de la ville en 24 heures. Dès sept heures, elle sillonne les rues en compagnie d’un « substitute men », des livreurs d’un nouveau genre. Puis, elle part à la rencontre des coréens plus âgés pour enfin atterrir dans une drôle d’école. Et comme à Séoul, on n’est jamais au bout de ses surprises, elle fait l’expérience d’une formation tout à fait particulière avec des salariés d’une compagnie d’assurance-vie… C’est la nuit qu’elle va découvrir le Séoul plus cosmopolite, plus branché, mais aussi le Séoul des réfugiés nord coréens, des religieux, des expatriés et des minorités sexuelles, et finalement comprendre qu’il faudra de nombreuses explorations avant de réellement dompter cette ville d’insomniaques !



Un documentaire de Alexandra Leroux