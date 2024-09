Documentaire

Croisières et Découvertes, c’est des croisières mythiques à bord de paquebots de légende, de voiliers ou de magnifiques embarcations traditionnelles… Des voyages de rêve sur tous les océans et les fleuves du monde.

Découvrez les plaisirs de la vie à bord et suivez l’équipage dans les coulisses des paquebots. Documentaire produit par Night And Day.