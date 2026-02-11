Avec 1,5 million de touristes chaque année, l’île de Santorin en Grèce est devenue l’une des destinations incontournables de Méditerranée. Trois de ses hôtels figurent au palmarès des plus beaux hôtels de la planète (Condé Nast 2017), un record ! Dans le petit village d’Oia, le Canaves nous ouvre les portes de ses suites, avec piscines privées offrant une vue plongeante sur la célèbre caldera, le cratère immergé au cœur de l’archipel.