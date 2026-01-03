Ils rêvaient d’un autre monde et ils sont servis. Vous allez découvrir au travers l’expérience de trois jeunes français à Séoul à quel point la société sud-coréenne, qui fascine la jeunesse française, est différente de la nôtre. Discipline, respect de la hiérarchie et des consignes, les Coréens semblent aux antipodes de notre culture de la contestation. Tout est très codifié là-bas, y compris la drague quasi-ritualisée.
