Conférence



Savez-vous que les poissons ont des peines de cœur? Que les fausses nouvelles existent chez les poules et les coqs? Que le rat sait faire preuve d’intelligence émotionnelle? Et s’il existait non pas une, mais de multiples intelligences animales faisant appel à des capacités aussi variées que la mémoire, le langage, le raisonnement, l’aptitude à résoudre des problèmes, la culture, la création ou l’innovation? Bilan d’un domaine de recherche dont les avancées nous amènent à prendre conscience de notre propre animalité et de notre place dans la nature.