Conférence

Les animaux peuvent-ils mentir ? Comment communiquent-ils entre eux ? Développent-ils des cultures ? Découvrez-en plus lors de cette conférence au sujet de l’incroyable intelligence des animaux !

Avec l’éthologue et cétologue Fabienne Delfour, découvrez les comportements étonnants et ingénieux des mammifères marins : des dauphins aux baleines en passant par les orques.

Cette conférence vous ouvre les portes du monde fascinant de l’intelligence des animaux, en examinant ses définitions, ses manifestations et les méthodes utilisées pour l’étudier.

Cet événement vous permet aussi de mieux comprendre comment les chercheurs évaluent les capacités des animaux, au moyens d’études comportementales, d’expériences cognitives et éthologiques, mettant en lumière les diverses manières dont les intelligences se manifestent chez les espèces.

À l’heure de l’intelligence artificielle, cette conférence organisée dans le cadre de la Fête de la Science 2025, propose de s’intéresser à une forme d’intelligence qui nous échappe encore : celle des animaux.