Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...
Le cheval arabe, aussi nommé « Prince du désert », a exercé un attrait universel sur les hommes. Un circuit international...
Dans le sud de l’Espagne, le parc national de Doñana déploie une mosaïque de lagunes, de dunes mouvantes et...
Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...
La naissance d’un bébé manchot papou en direct.
Le monde équin regorge de créatures fascinantes, mais peu suscitent autant d’émerveillement et de curiosité que le Falabella. Originaire...
Lors de la migration, plus de 500 espèces d’oiseaux se retrouvent autour de l’oasis la plus luxuriante d’Afrique.
Bien que les chats ne souffrent pas de schizophrénie au sens humain, ils peuvent présenter des troubles comportementaux qui...
Origine des races, eugénisme, impact sur le comportement et les tares, expériences entre loup et chien. Plus qu’aucune autre espèce...
Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
Logique, émotions, conscience de soi… : des études récentes révèlent chez les poissons de surprenantes capacités. Aux côtés de...
Rewilding Zinave, Iberá et Tswalu emmène les spectateurs au cœur de trois des projets de restauration de la faune...
Les hippopotames font partie des animaux les plus dangereux d’Afrique mais c’est en Colombie, à plusieurs milliers de kilomètres...
Dans le désert du Thar en Inde, Punmaran, un chamelier, guide ses 250 chameaux au cœur du désert, servant...
Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...
Aux Bahamas, Cristina Zenato a noué une relation particulière avec un requin.
Le moustique Aedes albopictus, appelé communément moustique tigre, est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya...
Au Brésil, le centre d’Itamaraca recueille les jeunes lamantins qui s’échouent régulièrement sur les plages du littoral. Ce phénomène...
Si tout le monde connaît la cigogne blanche, d’autres espèces animales illustrent la richesse des écosystèmes alsaciens : rats...
