Une parade nuptiale dans toute sa splendeur !
Ces animaux à l’apparence rudimentaire, tout droit venus du fond des temps, peuvent aujourd’hui nous causer de plus grands...
Un jeune homme de 19 ans affronte un zébu pour prouver sa bravoure.
Le loup est officiellement réapparu dans le massif en 2011. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle effraie. Avec le...
Avoir traversé le fleuve et survécu aux crocodiles n’est pas suffisant pour être en sécurité. Sur l’autre berge, d’autres...
La nature regorge de mécanismes de survie fascinants, mais peu captivent autant l’imaginaire humain que la capacité de certains...
Longtemps, l’humain s’est cru seul à enterrer ses morts. Mais en 2024, la découverte d’éléphanteaux enterrés en Inde bouleverse...
Salamandres géantes et grenouilles fripées… bienvenue au Japon !
Trouver à manger s’avère parfois difficile en plein hiver.
Afrique : quel avenir pour les éléphants face à l’homme ? Ce documentaire nous plonge au cœur de la...
Dian Fossey voulait sauver les derniers gorilles du Congo et du Rwanda qu’elle fut la première à approcher et...
Installé au cœur d’anciennes carrières de pierre près d’Angers, le Zoo de Doué-la-Fontaine est un site troglodytique unique où...
C’est un bon vieux brouteur des prairies marines.
C’est pendant l’automne alors que les noisettes et autres glands étaient disponibles à foison que cet écureuil a fait...
Gabon, Afrique Centrale. Une expérience inédite se prépare : la réintroduction en milieu sauvage de gorilles élevés en captivité....
Des renards dans la métropole parisienne? Partons les découvrir avec Xavier Japiot, expert naturaliste à la Ville de Paris....
Bachada est un jeune rhinocéros femelle vivant dans le parc national Kaziranga d’Assam en Asie. Le film la suit...
Ne vous fiez pas à son allure : le microscopique tardigrade est l’une des créatures les plus robustes du...
Rémy Dupouy, un naturaliste, s’est lancé une quête : observer un ours brun dans son milieu naturel. Pour cela,...
Chaque année en Australie du nord, des douzaines de crocodiles envahissent une petite île afin de participer à un...
Leurs couleurs varient selon les espèces, le nombre de celles-ci tournant autour de 220. Leur taille varie de 6...
