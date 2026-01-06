La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
Ces rongeurs sont une étonnante merveille de l’évolution. Absence de fourrure, résistance au manque d’eau, incisives en dehors de...
Le shih tzu n’est pas si débile !
Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...
Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...
Les Pyrénées, le point d’observation idéal pour voir des ours
1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Vision et sens de l’orientation: Homme VS animal
Pour protéger certaines espèces menacées, des soigneurs et vétérinaires vont tout faire pour les aider. A la Ménagerie du...
Emy LTR et Little Gypsy sont parties avec la fondation 30 millions d’amis réaliser une saisie dans un élevage...
La réserve de Nariva s’étend sur 7 000 hectares sur la côte est de Trinidad. Dotée d’une flore et...
Chassées de leur habitat naturel, des espèces animales s’invitent dans les villes américaines. Après des décennies de campagnes de...
L’intelligence des animaux est un sujet aussi fascinant que complexe, qui pousse l’humanité à se questionner sur sa propre...
Des scientifiques veulent étudier le chrysopelea paradisi et comprendre comment cet étonnant reptile saute et plane sur de longues...
« La cohabitation entre le monde animal et le monde humain, avec un peu d’attention et d’intelligence, c’est possible....
Dans le parc ornithologique du Pont de Gau, Carolina De Salvo rencontre Frédéric Lamouroux. Il est ornithologue et il...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Observer le comportement de loups libres et sauvages exige du temps et de la patience. Gisèle et ses parents...
Pour attraper les poissons sauteurs, chacun de ces reptiles a sa propre technique.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site