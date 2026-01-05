Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur les moutons Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...

Conférence Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...

Documentaire Zoo de Cerza, au coeur du plus grand zoo de Normandie 1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...

Documentaire Les fermes d’autrefois – le coq et la poule La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Article A la rencontre du plésiosaure Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...

Documentaire Madagascar : le secret des abysses des Tsingys de l’Ankarana Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales...

Documentaire Le buffle, proie de choix pour les clans de lions Dans les vastes étendues sauvages de la savane africaine, le buffle africain s’impose comme l’un des herbivores les plus...

Documentaire L’impressionnante tortue géante des Galápagos, plus lourd reptile terrestre Pouvant mesurer 1,50 mètre de long et peser plus de 250 kg, cette tortue est dotée d’une endurance incroyable....

Documentaire Les superpouvoirs des aigles Croisant observation d’une famille de pygargues à tête blanche et étude des capacités d’un aigle royal, ce documentaire aux...

Documentaire L’île des singes : miroir de notre société ? 500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour...

Documentaire Les loups sont-ils dangereux ? Depuis son enfance, Gérard Ménatory a dédié sa vie au loup. Chercheur, écrivain, il est le fondateur du Parc...

Documentaire Le bison | Les animaux sauvages d’Europe Riche d’une multitude de forêts, mers et parcs nationaux, l’Europe offre à sa faune la plus sauvage des paysages uniques...

Documentaire Le peuple des Orques Tourné dans les décors majestueux de l’archipel des Lofoten, au nord de la Norvège, le film soulève un voile...

Documentaire L’épagneul breton Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux ordres, le nez...

Documentaire Caïman : une lutte acharnée pour la survie ? Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...

Documentaire 10 millions de méduses dans un seul lac ! Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.