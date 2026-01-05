Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...
Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...
Les Pyrénées, le point d’observation idéal pour voir des ours
1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...
Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales...
Dans les vastes étendues sauvages de la savane africaine, le buffle africain s’impose comme l’un des herbivores les plus...
Mammouth des steppes, mammouth de Colomb ou mammouth laineux… A quoi les mammouths ressemblaient-ils ? Sur quelles parties de...
Pouvant mesurer 1,50 mètre de long et peser plus de 250 kg, cette tortue est dotée d’une endurance incroyable....
Croisant observation d’une famille de pygargues à tête blanche et étude des capacités d’un aigle royal, ce documentaire aux...
500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour...
Depuis son enfance, Gérard Ménatory a dédié sa vie au loup. Chercheur, écrivain, il est le fondateur du Parc...
Riche d’une multitude de forêts, mers et parcs nationaux, l’Europe offre à sa faune la plus sauvage des paysages uniques...
Tourné dans les décors majestueux de l’archipel des Lofoten, au nord de la Norvège, le film soulève un voile...
Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux ordres, le nez...
Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...
Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
Dans ce grand parc, la fin de l’hiver est particulièrement difficile. De nombreux animaux s’intéressent aux charognes et sont...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site