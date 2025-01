Documentaire

Les animaux domestiques ne sont pas ceux qui sont le plus durement touchés par les trafics. Pour alimenter le marché des NAC (nouveaux animaux de compagnie), des millions d’espèces protégées sont prélevées dans leur milieu naturel chaque année. Parmi elles, la tortue d’Hermann. A Gonfaron, dans le Var, un parc animalier et scientifique constitue le plus grand sanctuaire français de tortues. Bernard, le directeur, a consacré sa vie à ces reptiles « La tortue est très menacée car elle est inoffensive, facile à capturer, et que les gens trouvent que ça fait très joli dans un jardin ». Conséquence : en moins de deux ans, le Village des Tortues a été cambriolé trois fois. Lors du dernier vol 71 tortues d’Hermann sont dérobées en une nuit. Excédés, Bernard et son équipe prennent des mesures radicales : graver chaque carapace de tortue pour leur faire perdre toute valeur sur le marché noir. C’est l’une des facettes les plus visibles du trafic d’animaux : des réseaux de mendicité organisés. Un documentaire de Thomas Lelong. Productions Tony Comiti.