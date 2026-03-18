En Champagne-Ardenne, durant le début de l’automne, il est possible d’observer le brame du cerf. L’animal défend son territoire, parfois au prix d’affrontements avec ses pairs.
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Quand Charlie le cheval devint aveugle, Jack le bouc décida d’être ses yeux.
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