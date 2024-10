Documentaire

Parmi les principales espèces marines en danger, les plus connues sont les baleines, les phoques, les lamentins et notamment le dugong, les raies mantas, les dauphins, les requins, les tortues de mer et une espèce plus petite, victime de la pharmacopée chinoise, l’hippocampe. Certaines variétés de coquillage ont presque disparu à cause des pêches intensives. La modification du biotope marin a contribué à faire disparaitre certaines espèces encore présentes au début de ce siècle. La Méditerrannée , mer chaude, sensible à la polution et aux variations physico-chimiques, en offre beaucoup d’exemples. Les espèces vivant dans les lagunes sont également en danger.