Podcast

D’où vient le pet parenting ? Cette lubie de transformer les animaux domestiques en membre de la famille, de leur parler comme à des bébés, de fêter leur anniversaire, de les habiller pour l’hiver. Est-ce réellement une histoire d’amour inter-espèce ? Ou un malentendu ? Les bichons maltais sont-ils des doudous vivants, des produits trafiqués génétiquement pour combler nos besoins affectifs ? Les chihuahuas sont-ils heureux de descendre en doudoune au caniparc ?

Confrontée à sa fille cadette qui rêve d’adopter un caniche, Delphine Saltel mène l’enquête dans une animalerie et les consultations de la vétérinaire comportementaliste Emmanuelle Titeux. Elle rencontre l’anthropologue Charles Stépanoff, qui replace dans l’histoire longue l’étrange propension de l’espèce humaine à materner des individus d’une autre espèce. Il éclaire la complexité des relations que les humains ont développées au fil des millénaires avec les loups puis les chiens. Une histoire où se mêlent prédation et empathie, et qui nous oblige à regarder un peu plus loin que le bout de nos laisses.