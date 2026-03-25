Carnotaurus mesure près de 9 mètres et possède une dentition idéale pour déchirer la chair d’un edmontonia.
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Dans la vallée de Deloun à l’ouest de la Mongolie, les hommes luttent pour préserver leur troupeaux des loups...
Les hippopotames sont des animaux très territoriaux. En Afrique, ils trouvent souvent la place pour cohabiter, mais c’est beaucoup...
Pour les oiseaux, la migration a toujours été une question de survie. Extrêmement coûteux en énergie, ces longs déplacements...
Les gangs de babouins sont des groupes sociaux fascinants, généralement trouvés dans diverses régions d’Afrique et d’Arabie. Les babouins...
Les rats sauvages occupent une place singulière dans l’imaginaire collectif, oscillant souvent entre fascination biologique et crainte instinctive. Ces...
En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...
Le plus grand mammifère terrestre d’Europe fait face à des ennemis insoupçonnés, au pouvoir de nuisance inversement proportionnel à...
Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
Dans le parc national de Kakadu, à l’extrême nord de l’Australie, sur les cinquante crocodiles éclos en une nuit,...
En mesurant la taille de la morsure à l’aide d’un laser, les scientifiques espèrent pouvoir identifier le requin qui...
Sur la planète, il y a, d’un côté, les proies et, de l’autre, les prédateurs. Dès leur plus jeune...
Nous replongeons à l’ère préhistorique, lorsque les dinosaures dominaient la planète. A travers ces deux épisodes, nous suivons un...
C’est un phénomène inédit !
Il y a 50 millions d’années des créatures quittèrent la terre ferme pour aller vivre au fond des mers....
Collisions avec les navires, pollution sonore, substances toxiques, filets de pêche géants : autant de dangers qui guettent les marsouins...
Les vautours, vénérés comme sacrés dans d’autres cultures, mais répugnants dans la nôtre, nourrissent une véritable fascination.
La soie est l’outil des sociétés parmi les mieux organisées. Et les fourmis vertes d’Australie savent en faire des...
Pour ce nouveau numéro de C’est pas sorcier, Sabine et Jamy nous font découvrir l’une des plus grandes académies...
Depuis plusieurs mois, Alan, ingénieur en logistique polaire et Julian, reporter officiel de marine, préparent leur expédition vers le...
9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme, voici des êtres que l’on...
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