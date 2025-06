Conférence

Les migrations ont toujours accompagné l’histoire de l’humanité pour l’acquisition de nouveaux territoires, de nouvelles ressources, la découverte de nouvelles civilisations. Elles se sont, dans le passé, rarement déroulées pacifiquement. C’est à partir du dix-neuvième siècle qu’elles prennent un tour nouveau, lié à des technologies de déplacements de masse. Elles provoquent le déplacement de populations entières vers des territoires à peupler, comme dans les Amériques et en Australie.

Aujourd’hui, le phénomène migratoire est devenu structurel pour des raisons démographiques, de crises politiques, de fractures sociales et économiques, de changements climatiques, de réseaux diasporiques.

On constate l’extrême politisation de la question et les contradictions nées de ce nouveau contexte, que nous approcherons de manière globale, dans une vision nord-sud et sud-sud, mais aussi est-ouest et nord-nord.