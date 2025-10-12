Documentaire

En mai 2014, deux ans après la défaite de Nicolas Sarkozy, le directeur-adjoint de sa campagne passe aux aveux. Cet homme de l’ombre s’appelle Jérôme Lavrilleux. Selon lui, les comptes du candidat de la droite à l’élection présidentielle de 2012 ont tout simplement été truqués. Pour cacher des millions d’euros de vraies dépenses, un système de fausses factures aurait été mis en place.

Depuis, la justice a confirmé l’existence d’une fraude estimée à 18 millions d’euros. En exclusivité pour Complément d’enquête, Jérôme Lavrilleux a accepté de livrer toute sa vérité sur une affaire qui a déchiré sa famille politique et dont l’onde de choc a peut-être aussi précipité sa défaite à l’élection présidentielle suivante, celle de 2017.