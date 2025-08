Podcast

Depuis mars 2025, une commission parlementaire enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Contenus violents, influence des algorithmes, addiction : les inquiétudes sont nombreuses. Mais en coulisse, les élus investissent eux aussi massivement la plateforme. Une ambivalence qui interroge la manière dont se fabrique aujourd’hui la communication politique.

Mattea Pierrat-Reynaud s’entretient avec Romain Fargier, doctorant en sciences politiques et spécialiste des usages numériques des élu·es, et Olivier Ertzscheid, chercheur en information et communication.

