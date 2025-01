Documentaire

Pendant six mois, Stéphane Girard a filmé les coulisses de l’Assemblée nationale pour découvrir comment les élus dépensent l’argent public. L’enquête révèle un coût de fonctionnement colossal et un train de vie des députés souvent très confortable. Certains d’entre eux en profitent d’ailleurs pour se constituer un patrimoine, d’autres pour partir en vacances. Alors qu’en 2009, la Grande-Bretagne a été secouée par un vaste scandale lié aux notes de frais, Claude Bartolone, le président de l’Assemblée, a lancé une série de mesures pour garantir plus de transparence et assurer un fonctionnement plus économique. Un documentaire de Stéphane Girard pour Pièces à Convictions.