Une fois par mois, l’ensemble du Parlement européen déménage. 720 députés, des milliers de collaborateurs et collaboratrices parcourent les...
Une fois par mois pendant 4 jours, le parlement européen, dont les élus représentent les 511 millions d’habitants que...
Non, les présidents de la République française ne sont pas “intouchables”. La Constitution ne protège les présidents et les...
La multiplication des procédures judiciaires visant des responsables politiques a remis sur le devant de la scène l’expression de...
Retranchée derrière les murs du Palais Cambon à Paris, la Cour des comptes est la plus importante institution financière...
La Géopolitique c’est l’interaction de la terre et du pouvoir: quelle terre confère quel pouvoir et quel pouvoir peut...
Et si le rêve d’Europe de Valéry Giscard d’Estaing s’était accompli ? De quelle Europe serions-nous les citoyens aujourd’hui...
La théorie de la démocratie connaît dans le monde un regain malheureux, sous l’effet des évolutions des régimes d’Europe...
Pourquoi l’Europe doit- elle développer une industrie d’armement ? Quels sont les enjeux d’une politique industrielle d’armement pour l’Europe...
Les candidats sont quasiment tous les mêmes qu’en 2008 mais, cette fois, le scénario est bien différent. Pour ces...
Avant de passer à table, un domestique lui verse de l’eau sur les mains dans une vasque en argent....
Ce film rentre dans l’histoire récente de la Côte d’Ivoire, et la naissance d’un nationalisme (L’ivoirité) n’ayant servi qu’aux...
Un montage d’archives et de moments « off » captés lors des célèbres entretiens politiques de Karl Zéro autour des candidats...
Le pétrole occupe toujours une place centrale dans le paysage énergétique mondial, malgré les ambitions croissantes de transition vers...
Personne n’imaginait que la primaire de la droite et du centre allait voir la victoire de l’outsider François Fillon,...
À la surprise générale, un petit parti, Vox, mené par Santiago Abascal, a remporté 12 sièges aux élections locales...
Fred et Jamy s’intéressent à L’Europe et à ses institutions. Ils se rendent à Strasbourg, au Parlement Européen, et...
Le libertarisme s’impose en Amérique, porté par des leaders comme Javier Milei et Donald Trump. Réduction de l’État, privatisations,...
La présence de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac lors du second tour des élections présidentielles de 2002...
\r\nDurée : 50 min.\r\n\r\nEn quelques mois, le parti néo-nazi grec baptisé Aube dorée est devenu la troisième force politique...
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