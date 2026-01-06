Ressources Dans la même catégorie

Podcast Qu’est-ce qu’une dissolution de l’Assemblée nationale ? Après une large défaite de son camp aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale....

Conférence Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...

Podcast Pourquoi Donald Trump rêve du Groenland ? Depuis sa réélection, le président américain voit dans l’annexion de la plus grande île du monde, une nécessité sécuritaire...

Documentaire 30 ans, l’âge mûr du mouvement écologiste (1968-1997) Juin 1997, 8 députés Verts et apparentés sont élus. Les écologistes entrent au Parlement. Une page se tourne, celle...

Conférence Les valeurs de l’Europe et l’indétermination démocratique Dans la période récente, une formule s’est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l’Union européenne...

Documentaire Blocs contre blocs : au coeur de la présidentielle 2022 Retour sur les coulisses de la campagne électorale de l’élection présidentielle 2022, avec des séquences sur le terrain au...

Podcast Tibo InShape, cheval de Troie de la fachosphère ? Roi de la muscu sur Internet, Tibo InShape s’est imposé comme un des premiers youtubeurs français et cumule plus...

Documentaire Jean-Marie Le Pen – Une histoire d’héritage Le leader de l’extrême-droite a marqué le paysage politique français par son goût de la polémique, ses outrances verbales...

Documentaire Poutine, l’incontrôlable Après bientôt deux semaines de guerre en Ukraine, alors que l’offensive russe se durcit tragiquement, qui a encore les...

Documentaire Glamour et argent, le poids des stars dans l’élection US Barack Obama a reçu le soutien de tout Hollywood pour les élections américaines.

Documentaire Jean-Marie Le Pen : la dernière campagne A un mois du premier tour des élections présidentielles, notre caméra a suivi Jean-Marie Le Pen à travers les...

Documentaire Jean-Marie Le Pen, l’homme qui ne voulait pas le pouvoir ? Cinq fois candidat de l’extrême droite à une présidentielle, Le Pen s’est hissé par trois fois en quatrième position...

Documentaire Les années Obama – 2 – l’Obamacare \r

Acte II : comment le nouveau président, contre l’avis de ses principaux conseillers, a tout risqué pour faire passer...

Documentaire Face à face pour l’Elysée (1ère partie) – Les dinosaures Ils ont façonné notre imaginaire politique à tous, et pourtant les sept grands débats présidentiels depuis 1974 n’avaient jusqu’ici...

Documentaire Où va la Commission européenne? Il est sans doute encore trop tôt pour dresser un bilan du mandat de la présidente de la Commission...

Documentaire France-Allemagne, un couple en thérapie Soixante ans après la signature du traité de l’Élysée, qui ouvrait une ère inédite de coopération entre les deux...

Documentaire Vers une nouvelle diplomatie ? En France, l’historique corps diplomatique vient d’être supprimé par Emmanuel Macron. Aujourd’hui, les chefs de gouvernement se téléphonent directement...

Documentaire Elysée 2012, journal non autorisé Romain Bolzinger a suivi les coulisses de la bataille électorale, en marge des communicants et des agendas officiels. Pendant...