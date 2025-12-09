Documentaire

Et si le rêve d’Europe de Valéry Giscard d’Estaing s’était accompli ?De quelle Europe serions-nous les citoyens aujourd’hui ? L’Europe disposerait-elle d’une armée puissante, d’une constitution, d’une nouvelle solidarité ?La carrière politique de Valéry Giscard d’Estaing a épousé, de 1945 au referendum sur la constitution européenne de 2005, le temps long et laborieux de la réalisation de l’unité européenne, toujours envisagée, rarement atteinte.Jeune ancien combattant de la seconde guerre mondiale, il est dans les années 50 le témoin de la naissance de l’idée même d’une Europe unie. Puis, dans les années 60, il est un catalyseur d’idées jugées bizarres comme la monnaie unique, et pour 7 ans, de 1974 à 1981 un accélérateur de particules d’une Europe qui se complaisait alors dans l’immobilisme. Enfin il est, à partir de 2001, président de la Convention sur l’Avenir de l’Europe et architecte de la Constitution Européenne, texte ambitieux qui ouvre la porte au fédéralisme européen. Ce texte sera finalement balayé par le referendum de 2005.Toute sa vie, Giscard aura poursuivi comme une obsession, son rêve européen.

Un film de Gilles Cayatte

Médicis Productions / France Télévisions