Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent des mèmes sur le général Franco et prônent la « remigration ». Lors des derniers scrutins, que ce soit en Pologne, en Roumanie, au Portugal, les partis d’extrême droite ont réalisé des scores importants, portés par le vote des moins de 30 ans. Qui sont ces jeunes électeurs ? Et pourquoi sont-ils attirés par le discours des partis d’extrême droite ?
