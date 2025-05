Podcast

En Europe comme aux États-Unis, la montée des populismes et le recul des droits fragilisent les causes écologistes. À mesure que les démocraties vacillent, la planète s’enfonce dans l’urgence climatique.

Corine Pelluchon, philosophe, et Lucile Schmid, essayiste et cofondatrice de La Fabrique Écologique, proposent une réflexion sur l’état de nos sociétés, la violence politique, les limites du système et les espoirs d’une démocratie renouvelée, plus mature, plus juste, plus écologique.

Comment sortir de l’impasse ?

Pourquoi l’écologie dérange-t-elle autant ?

Et que faire face à la montée des discours autoritaires et clivants, jusque dans les cercles militants ?