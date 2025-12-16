Documentaire

4 février 2020. Pour la première fois, c’est un Président sous le coup d’une procédure de destitution, qui prononce le discours sur l’état de l’Union devant le congrès des Etats-Unis. A la tribune, Donald Trump en campagne est acclamé par ses partisans, tandis que derrière lui, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi déchire ostensiblement, page après page, le discours que le président vient d’achever.

Ce film est la chronique d’une bataille sans merci entre Trump et ses adversaires, dont le résultat est un affaiblissement sans précédent des institutions de la démocratie américaine.

Un film de Jacques Charmelot et François Chayé. Production Bo Travail !, en coproduction avec ZDFinfo, Public Sénat et Balanga.