Conférence

La dernière conférence examine systématiquement comment l’Union européenne pourrait mieux défendre et promouvoir la démocratie. Elle explique pourquoi la destruction de la démocratie au sein des États membres est une plus grande menace pour l’Union que les échecs plutôt technocratiques tels que la crise de l’euro. La conférence analyse les outils juridiques existants et propose des instruments supplémentaires, en particulier la création de ce que l’on pourrait appeler « la Commission de Copenhague » (une institution similaire à la Commission de Venise). Il s’agira aussi d’offrir une vision plus large de l’UE comme acteur normatif dans un monde caractérisé par un nouveau conflit entre démocraties et autocraties.