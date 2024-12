Documentaire

“Y’a Pire Ailleurs” est un documentaire réalisé par l’association La Flibuste de Novembre 2016 à Juin 2017, en pleine période électorale. Nous avons confronté micros-trottoirs avec des passants et entretiens avec ceux qui ont bien voulu nous ouvrir la porte de chez eux pour prendre le temps de la réflexion. En proposant un panel varié de questions politiques, philosophiques et sociétales, nous avons tenté de prendre la température et de poser un constat, un an après. Ni sondages, ni statistiques, mais des citoyens, qui ont livré leurs ressentis et leurs opinions en cette période charnière de changements.