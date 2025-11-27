Qui est vraiment Marine Le Pen ? Retour sur sa campagne pour succéder à Jean-Marie Le Pen à la tête du FN, en 2011. L’histoire d’une jeune femme qui a fait carrière dans le sillage de son père, dont elle reprend souvent la gestuelle et l’argumentaire : phobie d’une « islamisation de la France », nostalgie du Franc, rejet de l’Europe. Derrière son sourire de « bonne copine », on lui découvre une poigne de fer dans ses rapports avec ses collaborateurs et un certain goût pour l’affrontement, quand elle fait face aux anti-FN sur les marchés et dans les meetings. Maniant régulièrement la provocation face à ses adversaires politiques, elle est boycottée et personne ne lui adresse la parole, aussi bien au Conseil régional du Nord Pas de Calais qu’au parlement européen.
Un documentaire de Emmanuelle Cohen