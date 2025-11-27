Ressources Dans la même catégorie

Conférence Géopolitique des musées Les nombreux projets de musées conçus par les plus grands architectes à travers l’Asie, le Moyen Orient et désormais...

Article Kazakhstan–FMI : un dialogue stratégique au cœur des réformes d’Astana Le 19 novembre 2025, la délégation du FMI s’est rendue à Astana dans le cadre des consultations annuelles prévues...

Documentaire Immersion dans l’extrême-droite européenne Le 28 avril 2008, un séisme secoue l’Italie. Quinze jours après la victoire de Berlusconi aux élections législatives, Gianni...

Documentaire Extrême-droite, la fin d’un tabou allemand Le règne d’Angela Merkel sera marqué par son choix, historique, d’avoir ouvert, en 2015, les frontières de l’Allemagne à...

Podcast Le 49.3, c’est quoi ? Pour la 89ème fois dans l’histoire de la Vème République, un gouvernement a utilisé l’article 49 alinéa 3 de...

Podcast Les maires, ces premiers de corvées Les maires restent les élus préférés des Français… mais ils sont de plus en plus nombreux à renoncer. Fatigue,...

Documentaire Extrême droite : le parti pris de la Gen Z Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent...

Documentaire Donald Trump, de la télé à la réalité ! Portrait d’un personnage qui a mêlé télévision, business et politique comme personne. Ce documentaire analyse comment Donald Trump a...

Documentaire Québec : à la croisée des chemins Le Québec est à la croisée des chemins. Doit-on tourner à droite ou à gauche ? Notre déclin démographique...

Documentaire Agences de l’État, le grand gaspillage Pôle Emploi, Météo France, le CNRS… tous ces organismes sont des agences de l’Etat, financées par l’argent public. Ces...

Documentaire Brésil : au pays des bolsonaristes Au Brésil, l’élection présidentielle d’octobre 2022 a vu la victoire d’une courte marge de Lula et son retour à...

Documentaire 26 ans et syndique C’est la nouvelle syndique de Bullet, une des plus jeunes de Suisse Romande aussi. Entrée en politique un peu...

Documentaire Au coeur du Front National Suivez la campagne de deux candidats du parti d’extrême-droite. Un documentaire de Sébastien Gilles, Elodie Palyswit, Sophie Romillat, Jean-Charles...

Documentaire Une famille en marche Deux journalistes bordelais ont suivi la famille Gauderlot depuis le mois de janvier jusqu’à la fin des législatives. Le...

Podcast Ségolène Royal – Ils ont tué la gauche Ségolène Royal, parfois perdante, jamais battue. Ségolène Royal est un personnage politique assez insaisissable. Morte politiquement plusieurs fois, elle...

Conférence Les pathologies de la démocratie Dans l’imaginaire collectif, la démocratie incarne un idéal de justice, de liberté et de participation. Pourtant, derrière cette façade...

Documentaire Larry Lessig : la rébellion du professeur de Harvard Professeur de droit et d’éthique à Harvard, fin constitutionnaliste, Lawrence Lessig a été le conseiller de Barack Obama en...

Documentaire Où va la Commission européenne? Il est sans doute encore trop tôt pour dresser un bilan du mandat de la présidente de la Commission...

Documentaire Kremlin – Une histoire russe Au coeur de Moscou, le Kremlin («forteresse» en russe). Derrière les remparts de briques rouges se cache un monde...