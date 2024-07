Documentaire

Alors qu’il était un paria sur la scène internationale, la guerre en Ukraine semble avoir remis Nicolas Maduro au centre du jeu. De héros révolutionnaire à fossoyeur de la démocratie vénézuélienne, un documentaire sur les traces d’un autocrate de retour en grâce.

Devenu infréquentable, Nicolas Maduro était banni des réunions internationales depuis des années. Pourtant, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une délégation américaine se rend à Caracas le 5 mars 2022 pour rencontrer le président du Venezuela, allié de Vladimir Poutine. Une volte-face historique de la diplomatie américaine, qui table sur ses réserves de pétrole – visées par des sanctions depuis neuf ans – pour compenser l’arrêt de l’approvisionnement russe. L’héritier d’Hugo Chavez présente toutefois un bilan catastrophique. Les lendemains pleins d’espérance de la révolution bolivarienne ont laissé place à un autoritarisme brutal, dès son arrivée au pouvoir en 2013. Répression des opposants, violation des droits humains, presse réduite au silence : sous son joug, le pays plonge dans une grave crise économique, sociale et humanitaire, tandis que l’industrie pétrolière, au cœur de la politique sociale chaviste, s’effondre. Lorsqu’en 2023 Juan Guaido, président du Parlement, appuyé par les États-Unis, le Brésil et une partie de l’armée, tente de prendre la tête du pays, son pouvoir vacille. Mais malgré une opposition intérieure et extérieure de plus en plus offensive, Nicolas Maduro reste plus que jamais incontournable.

L’autocrate et son peuple

Héros révolutionnaire devenu fossoyeur de la démocratie vénézuélienne, qui est Nicolas Maduro ? Entre images d’archives et scènes tournées en immersion, Paul Cabanis brosse le portrait d’un chauffeur de bus arrivé au sommet du pouvoir, qui a incarné les espoirs populaires avant de basculer dans l’autoritarisme le plus mortifère. Mais après s’être allié avec d’autres dictatures, notamment le trio Chine/Iran/Russie, celui qui dénonçait farouchement l’impérialisme américain est désormais réhabilité par l’Occident. Grâce aux témoignages de protagonistes de haut vol – Juan Guaido lui-même, John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale de l’administration Trump, à l’origine du durcissement des sanctions économiques à l’encontre du Venezuela, ou encore Luisa Ortega, ex-procureure générale obligée de fuir après avoir dénoncé la corruption –, de victimes et d’opposants, mais aussi de partisans du régime, ce film éclaire aussi bien les raisons de ce revirement géopolitique que la relation ambivalente qu’entretient Maduro avec son peuple. De Caracas au lac de Maracaibo, avec ses forages en ruine et ses habitants condamnés à la débrouille, il dépeint également une société vénézuélienne toujours attachée aux idéaux socialistes trahis, qui se demande si l’or noir ne serait pas finalement une malédiction.

Documentaire de Paul Cabanis (France, 2024, 52mn)

