Documentaire

Dans un contexte de malaise social et de défiance envers les élus et les représentants de l’État, et à la suite des mesures gouvernementales prises en faveur de plus de transparence, les équipes de BFMTV ont enquêté sur ceux qui jouissent des privilèges de la République. Existe-t-il des privilégiés parmi les serviteurs de l’État? Nos élus sont-ils devenus exemplaires? Y’a-t-il toujours des pratiques illégales de détournement de frais professionnels ? Pourquoi certains salaires sont-ils distribués pour des postes fantômes? Comment des fonctionnaires peuvent-ils cumuler plusieurs emplois? Enquête de Benoit Sarrade, Alexandre Funel et Etienne Grelet.