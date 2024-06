Documentaire

Dans ce couple franco-allemand, le divorce est désormais acté. Ce couple, c’est celui des deux alliés d’extrême droite, le Rassemblement national et l’AfD. Deux stratégies très différentes de chaque côté du Rhin, entre volonté de normalisation pour la liste française menée par Jordan Bardella aux élections européennes, et radicalité pour cliver à tout prix, avec le sulfureux eurodéputé allemand Maximilian Krah. A quelques jours du scrutin, une partie de l’extrême droite fait le ménage dans ses rangs, excluant l’AfD. Mais à Bruxelles, la mouvance reste divisée, au point de siéger dans deux groupes différents et de compromettre ses chances de peser sur les politiques européennes.

