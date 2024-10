Documentaire



9 juin 2024 : à la surprise générale, le Président de la République prend une décision qui va transformer le visage de l’Assemblée nationale, et le paysage politique français. En annonçant la dissolution de l’Assemblée Nationale, dans la foulée du score historique du RN aux élections européennes, Emmanuel Macron a plongé la France dans 4 semaines d’une campagne folle et inédite… Du ralliement de certains Républicains au Rassemblement National, en passant par l’Union de la Gauche ou le visage final de l’Assemblée, cette campagne n’a été qu’une série de rebondissements… Une suite de surprises, que nous allons vous raconter étape par étape, et à travers les analyses de spécialistes qui vont nous aider à comprendre cet épisode inédit de notre histoire parlementaire…

« Législatives 2024 : sursaut ou sursis », un film de Céline Crespy et Maxime Riou, avec toute la rédaction de LCP.