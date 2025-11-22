Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent...
Portrait d’un personnage qui a mêlé télévision, business et politique comme personne. Ce documentaire analyse comment Donald Trump a...
Près d’un an après l’investiture de Trump, certains de ses électeurs regrettent leur choix. C’est loin d’être le cas...
Création d’un bureau de la foi ultra-conservateur, personnalités chrétiennes nationalistes au sein du gouvernement, discours militaires mobilisant une rhétorique...
Les sondages font partie de notre vie quotidienne. Pas un jour sans que nous soyons abreuvés d’enquêtes précisant la...
Il paraissait aller de soi que la liberté des personnes se prolongeait dans le pouvoir des peuples. L’évolution des...
Terrains, maisons, anciens bâtiments publics… la France vend une partie de son patrimoine, parfois bien en dessous du prix...
C’est un des plus grands scandales d’État de la Vᵉ république. Alexandre Benalla, ancien proche collaborateur d’Emmanuel Macron, est...
Avec le premier tour des élections législatives anticipées qui approche et la montée inquiétante du Rassemblement national, une vieille...
Rien ne destinait Volodymyr Zelensky à devenir président de l’Ukraine. Son métier, c’est humoriste ! Acteur principal de la...
« … Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l´ensemble. » Nul homme n´est une île est...
9 juin 2024 : à la surprise générale, le Président de la République prend une décision qui va transformer...
Ce roman de la gauche revient sur les séquences marquantes de ces vingt dernières années, au cours desquelles cette...
Le Président de la République et les membres du gouvernement connaissance un statut pénal très différent. Alors que le...
Dans ce 2ème volet, nous verrons comment François Hollande et Emmanuel Macron, deux futurs présidents se sont montrés sous...
L’organisation d’une élection demande beaucoup de tact. Pour bien des institutions électorales en Afrique, proclamer des résultats acceptés par...
A travers des témoignages de journalistes et de personnalités politiques, le documentaire évoque le parcours de Patrick Buisson. Les...
Le 1er janvier 2011, la Poste perdra son monopole sur le courrier de moins de 50 grammes, un secteur...
Comment l’Élysée a-t-il vécu la crise des gilets jaunes? Les équipes de BFMTV ont enquêté sur les coulisses du...
Hugo, 25 ans, vient de passer l’écharpe de conseiller municipal sur la liste de son grand-père. Pendant un an,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site