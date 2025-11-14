Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Femmes à l’Assemblée : histoire d’un combat Le 21 octobre 1945, des femmes faisaient pour la première fois leur entrée à l’Assemblée nationale. Un droit obtenu...

Conférence Pour une refondation de la pensée politique Toute pensée politique doit se fonder sur une conception du monde, une conception de l’homme, une conception de l’histoire,...

Conférence Les défis démocratiques de l’Europe Comment promouvoir la démocratie en Europe? Face à la montée des extrêmes, aux conflits géopolitiques et aux critiques adressées...

Conférence La démocratie et son écosystème Dans cette conférence, Edwy Plenel fait référence à de nombreuses figures historiques de la pensée critique, de la philosophie...

Conférence En quête de justice, les États face au droit international Dans sa conférence, Carla Del Ponte évoque son impressionnant parcours et les différentes affaires qu’elle a eu à traiter,...

Conférence Quel avenir pour la Cour européenne des droits de l’homme ? Le thème de l’intervention – Quel avenir pour la Cour européenne des droits de l’homme ? – a pour...

Conférence Plaider plutôt que se battre, la France et l’arbitrage international L’idée de règlement juridique des différends internationaux, souvent résumée par la formule de « paix par le droit », tient une...

Documentaire Président : le prix à payer – Face à la société Ce documentaire nous dévoile les coulisses des plus grandes réformes de société initiées par les Présidents de la 5eme...

Documentaire Mon président est en voyage d’affaires Comment sont signés les grands contrats ? Quelles sont les contreparties cachées ? Quid de la question des droits...

Documentaire Giscard – Chirac : incompatibles Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac se sont opposés pendant plus de trente ans, une rivalité qui a culminé...

Documentaire Qui était vraiment Jean-Marie Le Pen ? Notre caméra a suivi Jean-Marie Le Pen à travers les moments clé de sa vie. Durant plusieurs mois, nous...

Documentaire Les combats méconnus de Simone Veil Travail des femmes, parité, conditions de détention, malades du Sida, humanisation de l’hôpital, autorité parentale, égalité salariale… Simone Veil...

Conférence La liberté d’expression face au politiquement correct La liberté d’expression est un défi: celui d’abord de laisser la voix aux opinions minoritaires, contestataires ou marginalisées. Sa...

Documentaire Elles veulent changer le monde Rencontre avec quelques participantes du Women’s Forum, sorte de Davos des femmes à Deauville en 2008. Elles s’appellent Margot...

Documentaire En avant Citoyens ! La légende du colibri pour sauver la planète ? Ils n’y croient pas forcément… Pourtant, ils ont décidé de...

Documentaire Dérèglement municipal à Mascouche Lors des élections municipales de novembre 2009, le taux de participation n’a été que de 45 %. De...

Documentaire Doit-on avoir peur de Donald Trump ? Est-il un menteur, un macho ou un inculte ? Vous allez voir que la réalité est surprenante. Secret de...