Terrains, maisons, anciens bâtiments publics… la France vend une partie de son patrimoine, parfois bien en dessous du prix du marché. Derrière ces ventes : le désendettement du pays, mais aussi la réalité d’un patrimoine parfois inutile ou trop coûteux à entretenir. Car entre les biens vacants, les friches administratives et les bâtiments oubliés, l’État perd de l’argent chaque année. Face à cette situation, certains citoyens et investisseurs y voient une opportunité. Mais cette politique interroge : jusqu’où peut-on vendre le patrimoine national ? Et que dit-elle de notre rapport à l’État, à la propriété, et à la valeur des biens publics ?