Documentaire

Aube Dorée, deux mots magnifiques qui recouvrent une réalité qui glace le sang. Aube Dorée, c’est le nom du parti néonazi, raciste et violent qui a été durant 7 ans, la 3e force politique de Grèce. Mais il y a trois mois, son leader charismatique et ses 17 députés élus en 2012, ont été reconnus coupables d’appartenir et de diriger une organisation criminelle. Un verdict historique et une première en Europe, où la montée de l’extrême-droite continue d’inquiéter. Alors quelle sera la portée de ce verdict sur les partis extrémistes occidentaux, et est-ce que ce procès permettra à la Grèce d’en finir définitivement avec ces idées nauséabondes ?

Linn Levy reçoit la reporter grecque Angélique Kourounis et le politologue spécialiste de l’extrême-droite Jean-Yves Camus.

