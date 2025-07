Documentaire

Portraits des militantes d’Aube dorée, dans les coulisses du parti xénophobe et ultra nationaliste grec.

Lorsque les principaux membres masculins du parti d’extrême droite grec Aube dorée sont arrêtés et accusés d’activités criminelles organisées, leurs filles, épouses et mères reprennent les rênes de la campagne électorale. À la rencontre de ces femmes qui militent pour l’un des partis les plus extrêmes et xénophobes d’Europe.

Suite à l’assassinat d’un rappeur grec par un membre du parti politique d’extrême droite grec Aube dorée, les principaux membres masculins du parti sont emprisonnés et accusés de mener des activités criminelles organisées. Pour maintenir la position d’Aube dorée en tant que cinquième parti politique en Grèce, la fille du leader, une épouse et une mère se chargent de diriger le parti lors des élections de 2015, reprenant avec conviction le flambeau de son idéologie nationaliste et raciste. À l’issue de ces élections, Aube dorée deviendra le troisième parti politique grec et l’un des partis nationalistes les plus connus d’Europe. À travers les portraits de trois femmes d’Aube dorée, exploration de l’état d’esprit, des valeurs et des personnalités en première ligne du nationalisme moderne.

Un documentaire du Havard Bustnes (Danemark/Finlande/Norvège, 2017, 92mn)

