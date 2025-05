Documentaire

En route pour les Etats-Unis à la rencontre de l’homme qui a fait chuter Donald TRUMP dans l’IOWA, première étape de la course à la Maison Blanche. Le champion de la droite religieuse, Ted CRUZ, 45 ans, n’a pas fait mentir cette fois les sondages… Il est arrivé 3ème cette semaine dans l’état du New Hampshire, derrière Donald Trump et Marco Rubio, mais il n’en reste pas moins un clou dans la chaussure de son rival néo-réac … Son discours pro-life, pro-arme et anti à peu près tout ferait passer son rival milliardaire pour un dangereux gauchiste. Et, s’il cartonne chez les chrétiens évangélistes, il n’a pas que des amis. C’est même un euphémisme.