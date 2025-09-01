Le couple Balkany a été condamné pour fraude fiscale hier. Isabelle Balkany, qui a écopé de 3 ans de prison ferme et 10 ans d’inéligibilité, s’est offert un bain de foule sur le marché dans la ville de Levallois ce samedi. Patrick Balkany, quant à lui, est condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d’inéligibilité et a passé une première nuit en prison. Pendant son procès, devant le prétoire, mais aussi devant les caméras, celui-ci a été fidèle à sa réputation en faisant le show. Une véritable marque de fabrique pour celui qui a déjà traversé plus de 40 ans de vie politique française. Un documentaire de Ronald Guintrang.