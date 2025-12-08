Documentaire

1971, dans un petit village aux abords de Montbéliard, une révolution est en cours. C’est une révolution discrète, pacifique et citoyenne, celle de la démocratie participative au quotidien. En associant toute la population du village à la vie publique, le nouveau maire voit naître une floraison d’actions collectives : conseil des jeunes, des anciens, associations, chantiers bénévoles, responsabilisation des citoyens. Les médias régionaux et nationaux de l’époque s’emparent de l’histoire du « village aux 600 maires ».

Un documentaire de Jeanne Nouchi et Betty Lachguer