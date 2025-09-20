-
Conférence
Comment fixe-t-on son choix électoral dans cet Archipel qu’est devenue la France ? De quel poids pèsent les singularités...
-
Documentaire
Féministe convaincue, verte radicale, adepte du parler cash, Sandrine Rousseau s’est imposée dans le paysage politique et médiatique à...
-
Conférence
Nous vivons un moment sans équivalent dans l’histoire, l’effondrement de la biodiversité a pris une vitesse effrayante, le réchauffement...
-
Podcast
Le libertarisme s’impose en Amérique, porté par des leaders comme Javier Milei et Donald Trump. Réduction de l’État, privatisations,...
-
Conférence
En réinscrivant le principe de laïcité dans le cadre philosophique du républicanisme, nous essaierons de comprendre pourquoi, loin de...
-
Podcast
Quoi de neuf dans la ploutocratie du 21e siècle. Musk et Bezos sont-ils plus dangereux et plus influents que...
-
Documentaire
Enquête sur l’inconnu le plus puissant de France. Alexis Kohler, 50 ans, est depuis 2017 le très discret mais...
-
Documentaire
Les commissions d’enquête parlementaires ont souvent fait événement, sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes. Ces séances...
-
Documentaire
Sandrine, Fatiha, Françoise, Nicolas, Bamadi et Noël, six personnages dans 6 régions françaises, six parcours de vie, 6 histoires...
-
Documentaire
Les commissions d’enquête parlementaires ont souvent fait événement, sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes. Ces séances...
-
Documentaire
Elle est devenue le symbole d’une élite qui serait déconnectée de la réalité. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la...
-
Documentaire
La compétition des superpuissances dans l’espace a commencé dès le début de l’exploration spatiale. Elle se poursuit dans la...
-
Documentaire
Manuel Valls l’affirme, quand il va dans les émissions de divertissement, c’est pour parler à d’autres, toucher un autre...
-
Documentaire
2017, le journaliste Paul Moreira a rencontré pendant plus d’un an les nouveaux électeurs du Front National pour mieux...
-
Documentaire
Le 9 juin 2024, lors des élections européennes, plus d’un demi-million de jeunes de 18 à 24 ans ont...
-
Documentaire
Des premiers meetings de pré-campagne au second tour, Serge Moati et ses 3 coréalisateurs, Vincent de Cointet, Christophe Lancellotti...
-
Documentaire
Les médias se proclament « contre-pouvoir » pourtant la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à...
-
Documentaire
Le Sénat ? Une institution qui échappe au contrôle de l’État. Du détail de son budget aux inquiétudes des...
-
Documentaire
Ministre plénipotentiaire, ancien Ambassadeur de France, Commandeur de la légion d’honneur… Louis Dominici a fréquenté les palais lambrissés de...
-
Documentaire
Candidat à la présidentielle de 1974, 1988, 1995, 2002 où il s’était hissé au second tour, et de 2007,...