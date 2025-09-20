Ressources Dans la même catégorie

Conférence La France d’après – tableau politique Comment fixe-t-on son choix électoral dans cet Archipel qu’est devenue la France ? De quel poids pèsent les singularités...

Documentaire Sandrine Rousseau, en vert et contre tous ! Féministe convaincue, verte radicale, adepte du parler cash, Sandrine Rousseau s’est imposée dans le paysage politique et médiatique à...

Conférence Face au changement climatique , la résilience de l’État et des Territoires Nous vivons un moment sans équivalent dans l’histoire, l’effondrement de la biodiversité a pris une vitesse effrayante, le réchauffement...

Conférence Laïcité et émancipation républicaine : une approche philosophique En réinscrivant le principe de laïcité dans le cadre philosophique du républicanisme, nous essaierons de comprendre pourquoi, loin de...

Podcast C’est quoi ça, la ploutocratie ? Quoi de neuf dans la ploutocratie du 21e siècle. Musk et Bezos sont-ils plus dangereux et plus influents que...

Documentaire Alexis Kohler, l’homme de l’ombre du Président Enquête sur l’inconnu le plus puissant de France. Alexis Kohler, 50 ans, est depuis 2017 le très discret mais...

Documentaire Enquêtes au Parlement Les commissions d’enquête parlementaires ont souvent fait événement, sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes. Ces séances...

Documentaire Vie de Maire – 1 Sandrine, Fatiha, Françoise, Nicolas, Bamadi et Noël, six personnages dans 6 régions françaises, six parcours de vie, 6 histoires...

Documentaire Enquêtes au Parlement Les commissions d’enquête parlementaires ont souvent fait événement, sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes. Ces séances...

Documentaire L’ENA, pourquoi tant de haine ? Elle est devenue le symbole d’une élite qui serait déconnectée de la réalité. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la...

Documentaire Des lanceurs très stratégiques | L’Europe dans l’espace La compétition des superpuissances dans l’espace a commencé dès le début de l’exploration spatiale. Elle se poursuit dans la...

Documentaire La politique du divertissement Manuel Valls l’affirme, quand il va dans les émissions de divertissement, c’est pour parler à d’autres, toucher un autre...

Documentaire La montée du RN 2017, le journaliste Paul Moreira a rencontré pendant plus d’un an les nouveaux électeurs du Front National pour mieux...

Documentaire Extrême droite, la nouvelle garde Le 9 juin 2024, lors des élections européennes, plus d’un demi-million de jeunes de 18 à 24 ans ont...

Documentaire Les nouveaux chiens de garde Les médias se proclament « contre-pouvoir » pourtant la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à...

Documentaire Nos très chers sénateurs Le Sénat ? Une institution qui échappe au contrôle de l’État. Du détail de son budget aux inquiétudes des...

Documentaire Avec ou sans filtre – Louis Dominici Ministre plénipotentiaire, ancien Ambassadeur de France, Commandeur de la légion d’honneur… Louis Dominici a fréquenté les palais lambrissés de...