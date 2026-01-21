Documentaire

Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de réceptivité, autant de petits signes qui en disent longs sur nos leaders politiques, et déterminent nos réactions d’adhésion ou de rejet.

On sait depuis longtemps que l’impact d’un discours, compte au mieux pour 10% de notre adhésion à leur discours. Ce qui veut dire qu’au moins 90% dépendrait seulement de leurs gestes, regards et mimiques faciales, et de l’intonation de leurs voix.

Dans nos sociétés ou leur image est hyper-exposée – unes de magazines, journaux télévisés, affiches électorales – les hommes politiques ont vite compris qu’un franc sourire, une attitude confiante et détendue, valaient mieux qu’un beau discours. C’est ce que se propose d’analyser ce documentaire qui, aux côtés de scientifiques, cherchent à valider certaines intuitions empiriques.

Documentaire : Le Langage Corporel des Hommes Politiques (2009)

Un documentaire de Thierry Berrod

